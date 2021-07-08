Beşiktaş'tan Olimpiakos'a N'Koudou reddi

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki yıldızı Kevin N'Koudou'ya Olimpiakos talip oldu.
Yunan ekibinin Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu, siyah beyazlıların ise reddettiği ortaya çıktı.
2019'da Tottenham'dan 4.5 milyon euro'ya alınan N'Koudou, Kara Kartal'da 69 karşılaşmada 12 gol, 8 asist yaptı.
Yunan ekibinin Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu, siyah beyazlıların ise reddettiği ortaya çıktı.
2019'da Tottenham'dan 4.5 milyon euro'ya alınan N'Koudou, Kara Kartal'da 69 karşılaşmada 12 gol, 8 asist yaptı.