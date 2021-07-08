Beşiktaş'tan Olimpiakos'a N'Koudou reddi

Beşiktaş, Olimpiakos'tan Kevin N'Koudou için gelen kiralama teklifini reddetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Olimpiakos'a N'Koudou reddi
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08 Temmuz 2021 10:59
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Beşiktaş
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki yıldızı Kevin N'Koudou'ya Olimpiakos talip oldu.

Yunan ekibinin Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu, siyah beyazlıların ise reddettiği ortaya çıktı.

2019'da Tottenham'dan 4.5 milyon euro'ya alınan N'Koudou, Kara Kartal'da 69 karşılaşmada 12 gol, 8 asist yaptı. 




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