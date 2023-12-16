Beşiktaş'tan, Necip Uysal'a yeni sözleşme

Beşiktaş, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Necip Uysal ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan, Necip Uysal'a yeni sözleşme
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16 Aralık 2023 10:22
Beşiktaş, iç transferde harekete geçti. Siyah-Beyazlılar takımın deneyimli ismi Necip Uysal'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Bu sezon gösterdiği performansla neredeyse takımın tek istikrarlı futbolcusu olan 32 yaşındaki futbolcunun ücretine zam yapılıyor.

436 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kariyerinin tamamına Beşiktaş'ta geçiren Necip Uysal toplamda 436 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.

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