Beşiktaş'tan Nathan Redmond'a bir hafta süre

Beşiktaş, bir yıl kadrosunda bulundurduğu İngiliz futbolcuya, "Artık kararını ver" ültimatomu verdi. Siyah-beyazlılar, sağ kanat oyuncusunun kararına göre transferini şekillendirecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Nathan Redmond'a bir hafta süre
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01 Temmuz 2023 13:52
Transfer konusunda kılı kırk yaran bir çalışma içerisinde olan Beşiktaş, ilk etapta kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için çalışıyor.

"ARTIK KARARINI VER"

Futbolcudan gelecekle ilgili bir cevap alamayan siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuya bir haftalık süre tanıdı, "Artık kararını ver" dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in favorileri arasında kendini gösteren Redmond ile devam etme isteği bulunan Kartal, oyuncunun vereceği karara göre, yol haritasını belirleyecek.  

 
 

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