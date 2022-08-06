Beşiktaş'tan Nadiem Amiri hamlesi!

Orta saha transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk adımı da attı ve Alman ekibiyle resmi temaslara başladı.



Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.



Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.









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