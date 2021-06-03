Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb harekatı!

Schalke 04'te sezonu tamamlayan; 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği ve transferin çok yakın bir zamanda biteceği ifade edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb harekatı!
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03 Haziran 2021 08:47
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor.

Yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı. Yeni sezonda da kupa kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı.

Cezayir basını da siyah-beyazlı kulübün listesindeki ismi açıkladı ve Nabil Bentaleb'in transferin bitmek üzere olduğunu iddia etti.

ÜÇ MEVKİDE DE OYNUYOR

Beşiktaş'ta daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilirken, haberde transferin yakın zamanda biteceği de yazıldı.

Almanya Bundesliga'dan düşen Schalke 04 takımında sezonu tamamlayan Cezayirli futbolcunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Serbest kalacak Bentaleb'in transfermarkt verilerine göre yaklaşık 2 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

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Bentaleb, Cezayir Milli takımında 30 maçta forma şansı buldu. 2014'ten bu yana milli takımda görev yapan Bentaleb, bu periyotta 5 gol atmayı başardı.

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Bentaleb Schalke formasıyla toplam 107 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandıran Bentaleb, 9 da asist yaparken; toplamda 28 gole etki etti.

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