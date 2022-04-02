Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç'a yakın takip!

Beşiktaş, Malatyaspor'un sağ kanadı Mustafa Eskihellaç için harekete geçti. Eskihellaç'ın menajeriyle temasa geçildiği ifade edilirken, Yeni Malatyaspor'la olan iyi ilişkilerin bozulmaması için sarı-kırmızılı kulübe takas yoluyla bir oyuncu verilmesi ya da kiralanmasının da gündeme geldiği belirtildi.



Beşiktaş yönetimi, ligin son sıradaki Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki sağ kanadı Mustafa Eskihellaç'ın durumunu yakın takibe aldı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun yeni sezonda serbest kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak şimdiden harekete geçti.



Mustafa Eskihellaç'ın menajeriyle temasa geçildiği ifade edilirken, Yeni Malatyaspor'la olan iyi ilişkilerin bozulmaması için sarı-kırmızılı kulübe takas yoluyla bir oyuncu verilmesi ya da kiralanmasının da gündeme geldiği belirtildi.





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