Beşiktaş'tan Muhammed Elneny hamlesi

2019-2020 sezonlarında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncu Muhammed Elneny, siyah beyazlı ekibe geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Muhammed Elneny hamlesi
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28 Mart 2022 08:53
Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve 2019-2020 sezonlarında Beşiktaş forması giyen, Muhammed Elneny, siyah beyazlı ekibe dönmesi gündeme geldi.

Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin bitecek olması, Teixeira'nın kadroda düşünülmemesi, Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle orta saha alternatiflerine yönelen siyah beyazlıların orta saha hamlesi için de tanıdık bir isim yine gündeme geldi. O ismin de 2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Elneny olduğu belirtildi.

3-4-3 sistemi nedeniyle orta sahayı sağlam tutmak isteyen Valerien İsmail'e Mısırlı futbolcunun sorulduğu ve onay verdiği kaydedildi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki defansif orta sahanın tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak bakacağını düşünen Beşiktaş yönetiminin Elneny ile de kontak kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Hatta oyuncunun menajerlik şirketinden randevu talep edildiği de konuşuluyor. Beşiktaş'ın nisan ayında Dike için yapacağı İngiltere çıkarmasında Elneny ile de masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor.

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