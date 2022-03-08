Beşiktaş bu sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mounir Chouiar'la yakından ilgileniyor. Sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiralanan Faslı kanat oyuncusu, Yeni Malatya'nın ligin dibine demir atmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



Takımına 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı veren Mounir Chouiar aynı zamanda ligin en fazla başarılı dripling yapan ve en fazla başarılı çalım atan futbolcusu durumunda.



BONSERVİSİNİ ALMAK MÜMKÜN MÜ?



Dijon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Yeni Malatyaspor'da bulunuyor. Ancak ligde kalması çok zor olan Sarı-Siyahlı kulübün mevcut ekonomik durumlar da dikkate alındığında Chouiar'ın bonservisini alması mümkün gözükmüyor.



BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE



Beşiktaş yönetiminin sezon sonuna kadar yıldız futbolcunun performansını takip edeceği ve ardından teklif yapma konusunda kesin kararını vereceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Mounir Chouiar'la Başakşehir de yakından ilgileniyor.





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