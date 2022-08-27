WELINTON KALIYOR, MONTERO YOLCU

MONTERO'NUN SÖZLEŞME DURUMU

Stoper transferi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta yakın zamanda bir futbolcu ile de yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda ayrılığa en yakın isimler arasında Welinton ve Francisco Montero gösteriliyor.Siyah-beyazlı yönetim, takımdaki yabancı sayısını azaltmak isterken stoper mevkinde kontenjan açmayı hedefliyor. Suudi Arabistan'ın El İttifak takımından teklif alan ancak transferi gerçekleşmeyen Welinton'un takımda kalma ihtimali güçlenirken, performansı yetersiz görülen Montero'nun ise kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.23 yaşındaki İspanyol futbolcunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Yakın dönemde sakatlık yaşayan Montero bu sezon 1 maçta 44 dakika süre alabildi. Montero geçen sezon ise 25 maçta 2007 dakika oynadı ve 2 gol 1 asistlik katkı verdi.