BEŞİKTAŞ MENAJERİNE BİLDİRDİ

MONTERO'NUN SÖZLEŞME DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Francesco Montero ile ilgili iddialar devam ediyor. İspanyol futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı yeniden gündemde.Beşiktaş yönetiminin futbolcunun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" şeklinde bildirimde bulundu.Öte yandan Montero'nun menajerinin de oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladığı öne sürüldü. Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Futbolcuya 2.7 milyon euro değer biçiliyor.