Beşiktaş'tan Montero için flaş karar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Francisco Montero için de kararını verdi. Karar, futbolcunun menajerine bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Montero için flaş karar
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07 Ağustos 2022 18:12
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Francesco Montero ile ilgili iddialar devam ediyor. İspanyol futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı yeniden gündemde.

BEŞİKTAŞ MENAJERİNE BİLDİRDİ

Beşiktaş yönetiminin futbolcunun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" şeklinde bildirimde bulundu.

MONTERO'NUN SÖZLEŞME DURUMU

Öte yandan Montero'nun menajerinin de oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladığı öne sürüldü. Montero'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Futbolcuya 2.7 milyon euro değer biçiliyor.





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