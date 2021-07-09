Beşiktaş'tan Miha Mevlja hamlesi

Yeni sezon için savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Sloven stoper Miha Mevlja'ya teklif gönderdi. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki futbolcu 1,90'lık boyuyla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Miha Mevlja hamlesi
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09 Temmuz 2021 10:01
Miha Mevlja
Miha Mevlja
Petrotrest
Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş , defans hattına takviye yapmayı planlıyor.

Siyah beyazlılar, Sloven stoper Miha Mevlja'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya teklif gönderildi.

29 maçta 3 gol attı

Son olarak Rus ekibi Sochi'de forma giyen Mevlja, geçen sezon çıktığı 29 Rusya Premier Ligi maçında 3 gole imza attı. Sloven stoper, 1,90'lık boyuyla dikkat çekiyor.




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