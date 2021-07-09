Beşiktaş'tan Miha Mevlja hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş , defans hattına takviye yapmayı planlıyor.
Siyah beyazlılar, Sloven stoper Miha Mevlja'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya teklif gönderildi.
29 maçta 3 gol attı
Son olarak Rus ekibi Sochi'de forma giyen Mevlja, geçen sezon çıktığı 29 Rusya Premier Ligi maçında 3 gole imza attı. Sloven stoper, 1,90'lık boyuyla dikkat çekiyor.
Siyah beyazlılar, Sloven stoper Miha Mevlja'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya teklif gönderildi.
29 maçta 3 gol attı
Son olarak Rus ekibi Sochi'de forma giyen Mevlja, geçen sezon çıktığı 29 Rusya Premier Ligi maçında 3 gole imza attı. Sloven stoper, 1,90'lık boyuyla dikkat çekiyor.