Beşiktaş'tan MHK'ye Yankaya sorgusu!

Beşiktaş, Antalyaspor maçında hatalı kararlar verdiğini düşündüğü Özgür Yankaya için MHK'den açıklama istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan MHK'ye Yankaya sorgusu!
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08 Şubat 2022 12:39
Beşıktaş'ın Antalyaspor ile berabere kaldığı maçta öne çıkan konu 2 penaltı pozisyonuydu.

Üst üste iki maçta tartışmalı kararların merkezinde yer alan VAR hakemi Özgür Yankaya ile ilgili MHK'den açıklama isteyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçındaki tartışmalı ortamın ardından bir sonraki maçta da aynı VAR hakeminin görevlendirilmesinin gerekçelerinin kendilerine iletilmesini istedi.

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