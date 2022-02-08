Beşiktaş'tan MHK'ye Yankaya sorgusu!

Beşıktaş'ın Antalyaspor ile berabere kaldığı maçta öne çıkan konu 2 penaltı pozisyonuydu.



Üst üste iki maçta tartışmalı kararların merkezinde yer alan VAR hakemi Özgür Yankaya ile ilgili MHK'den açıklama isteyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçındaki tartışmalı ortamın ardından bir sonraki maçta da aynı VAR hakeminin görevlendirilmesinin gerekçelerinin kendilerine iletilmesini istedi.





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