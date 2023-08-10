Beşiktaş'tan Metz'e ret!

Beşiktaş transfer haberleri: Metz'in Jackson Muleka için 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Beşiktaş'ın bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Metz'e ret!
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10 Ağustos 2023 16:16
Beşiktaş, Metz'den Jackson Muleka için gelen transfer teklifini kabul etmedi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Metz, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaş ise Fransız ekibinden gelen bu ilk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Kongolu futbolcuyu geçen sezon Standart Liege'den kadrosuna katmıştı. Muleka'nın siyah-beyazlı kulüp ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında 34 maçta sahaya çıkan Muleka, 7 kez gol sevinci yaşadı.



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