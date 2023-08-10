Beşiktaş'tan Metz'e ret!

Beşiktaş, Metz'den Jackson Muleka için gelen transfer teklifini kabul etmedi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Metz, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
BEŞİKTAŞ GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaş ise Fransız ekibinden gelen bu ilk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.
Beşiktaş, Kongolu futbolcuyu geçen sezon Standart Liege'den kadrosuna katmıştı. Muleka'nın siyah-beyazlı kulüp ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 34 maçta sahaya çıkan Muleka, 7 kez gol sevinci yaşadı.
Fransız basınında yer alan habere göre, Metz, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
BEŞİKTAŞ GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaş ise Fransız ekibinden gelen bu ilk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.
Beşiktaş, Kongolu futbolcuyu geçen sezon Standart Liege'den kadrosuna katmıştı. Muleka'nın siyah-beyazlı kulüp ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 34 maçta sahaya çıkan Muleka, 7 kez gol sevinci yaşadı.