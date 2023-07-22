Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Young Boys'un 25 yaşındaki golcüsü Meschack Elia'ya gözünü çevirmiş durumda.
5 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş bu transfer için Young Boys'a 5 milyon euro teklif etti. Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü.
Haberin devamında ise Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için çok uğraştığını ve oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı söylendi.
41 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 41 resmi maça çıkan Elia Meschak bu karşılaşmalarda 12 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Young Boys'un 25 yaşındaki golcüsü Meschack Elia'ya gözünü çevirmiş durumda.
5 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş bu transfer için Young Boys'a 5 milyon euro teklif etti. Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü.
Haberin devamında ise Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için çok uğraştığını ve oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı söylendi.
41 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 41 resmi maça çıkan Elia Meschak bu karşılaşmalarda 12 gol, 2 asistlik katkı sağladı.