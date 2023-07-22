Beşiktaş'tan Meschack Elia için transfer teklifi

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Young Boys'un golcüsü Meschack Elia'nın transferi için hareke geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan Meschack Elia için transfer teklifi
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22 Temmuz 2023 15:12
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 17:19
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Young Boys'un 25 yaşındaki golcüsü Meschack Elia'ya gözünü çevirmiş durumda.

5 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş bu transfer için Young Boys'a 5 milyon euro teklif etti. Young Boys'un bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü.

Haberin devamında ise Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için çok uğraştığını ve oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı söylendi.

41 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 41 resmi maça çıkan Elia Meschak bu karşılaşmalarda 12 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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