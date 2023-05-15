Beşiktaş, iki başarılı futbolcusu Mert Günok ve Salih Uçan'la sözleşme uzatma kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetimin her iki futbolcu için de düşündüğü rakamlar ortaya çıktı.Beşiktaş'ın kalesini devraldığı günden itibaren gösterdiği üst düzey performansla takıma ciddi katkı sağlayan Mert Günok'a yeni sözleşme önerisi belli oldu.Siyah-beyazlı yönetim, 1 yıl daha kontratı bulunan milli kaleciyle 2 yıllık sözleşme uzatmayı planlarken, yıllık 10 milyon TL olan maaşını 15 milyon TL'ye yükseltmeyi teklif edecek.34 yaşındaki eldiven de Beşiktaş ile nikah tazeleyerek yoluna devam etmeyi istiyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin, haziran ayı gelmeden bitmesi bekleniyor.Siyah-beyazlılarda kontratının uzatılması planlanan diğer oyuncu ise Salih Uçan...Bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, teknik direktörü Şenol Güneş'in de gözüne girmiş durumda. 29 yaşındaki orta sahanın durumu Mert ile aynı.2024'te sözleşmesi bitecek olan Salih ile 2 yıllık yeni anlaşma yapmak isteyen yönetim, 8 milyon TL ücretini de 15 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.Anlaşma sağlanması halinde yıldız futbolcunun kazancı yaklaşık iki katına çıkmış olacak.