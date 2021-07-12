Beşiktaş'tan Mehmet Topal ile 1 yıllık imza

Josef de Souza ve Mehmet Topal ikilisi birlikte 80 maça çıktı!



🔹80 Maç

🔹53 Galibiyet

🔹18 Beraberlik

🔹9 Mağlubiyet

🔹2.2 Puan Ortalaması

🔹Maç Başına Atılan Gol: 2

🔹Maç Başına Yenilen Gol: 0.9 pic.twitter.com/OKXQE7Yb3o



— Sporx (@sporx) July 12, 2021

Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer atağı geldi; Mehmet Topal!Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.Mehmet Topal'ın gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve kısa süre içerisinde kampa katılacağı bildirildi.Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.