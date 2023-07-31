Beşiktaş'tan Matias Vargas hamlesi!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in transferi için olumlu rapor verdiği öğrenilen Matias Vargas için bu hafta içinde temaslarını sıklaştırılacak.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Matias Vargas hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 14:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak.

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de transferi için olumlu rapor verdiği öğrenilen Arjantinli kanat oyuncusu için bu hafta içinde temaslarını sıklaştırılacak.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Ülkemizde daha önce Adana Demirspor'da forma giyen ve son olarak Çin'de top koşturan futbolcunun Beşiktaş forması giymeyi istediği öğrenilirken, siyah beyazlıların Arjantinli oyuncuya 1.3 milyon Euro bandında bir maaş teklif edeceği de gelen haberler arasında.



SÜPER LİG'İN ASİST KRALI

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

Arjantinli futbolcu, Adana Demirspor'da oynadığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, yaptığı 13 asistle o sezon Süper Lig'in asist kralı olmayı başardı.

Bonservisi Espanyol'da bulunan başarılı futbolcu, Adana Demir macerasının ardından Shanghai Port'a transfer oldu. 2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı. 6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery