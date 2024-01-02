Beşiktaş'tan Matheus Saldanha hamlesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Forvete takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Partizan'ın golcüsü Matheus Saldanha için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Matheus Saldanha hamlesi!
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02 Ocak 2024 12:12
Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha ve konuk ekipten Osman Bukari'yi mercek altına almıştı. Bukari için yapılan görüşmelerde Kızılyıldız kapıyı 7 milyon Euro'dan açarken bu transfer şimdilik askıya alındı.

Aybaba'nın Saldanha için ise kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

14 GOL 5 ASİST

24 yaşındaki futbolcu, 18 maçta 14 gol ve 5 asist üretirken Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.  

 
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