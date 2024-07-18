Beşiktaş'tan Marius Wolf hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek hamlesi için Borussia Dortmund'dan ayrılan Marius Wolf'u gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Marius Wolf hamlesi
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18 Temmuz 2024 09:05
Son güncelleme 18 Temmuz 2024 09:13
Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş'ta yine hareketlilik yaşanıyor. Takvim'de yer alan habere göre sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın Alman ekibi Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marius Wolf'u transfer listesine eklediği öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Alman futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve sözleşme şartları hakkında bilgi alınacağı ifade ediliyor.



MARIUS WOLF KİMDİR?

Beşiktaş'ın şartların oluşması halinde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Bindirmeleriyle dikkat çeken 1.88'lik yıldız hava toplarında da çok etkili.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 31 maça çıkan tecrübeli futbolcu gol sevinci yaşayamazken takımına 2 asistle katkıda bulundu. Bundesliga takımlarının da radarında bulunan tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Boşta olan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon euro değer biçiliyor.



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