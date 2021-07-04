Beşiktaş'tan Mangala hamlesi

Beşiktaş, La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız stoper Mangala'yı gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Mangala hamlesi
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04 Temmuz 2021 14:35
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem sol ayaklı olan hem de atletik özelliklere sahip sert bir savunmacı istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, listesine Valencia ile yeni sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Eliaquim Mangala'yı dahil etti. Kariyerinde daha önce Porto, Manchester City, Everton formaları da giyen Fransız stoper için harekete geçen Kara Kartal, oyuncunun bonservisinin elinde olması sebebiyle bir hayli istekli.

10 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kriterlere bire bir uyan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, şartların oluşması durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Mangala geçen sezon Valencia formasıyla toplam 10 maça çıktı. Manchester City, 2014 yılında Mangala için Porto'ya 45 milyon Euro ödemişti.


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