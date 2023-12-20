Beşiktaş'tan Malang Sarr ile görüşme

Eric Bailly'nin kadro dışı kalmasının ardından ve yaşanan sakatlık sorunları sebebiyle kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş gözünü İngiltere'ye çevirdi.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ta yeni Başkan Hasan Arat seçim arifesinde Chelsea Başkanıyla görüştüğü ve anlaşmaya gittiklerini açıklamıştı.
Bu yaşananların ardından Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın, Fransız oyuncu Malang Sarr ile bir görüşme gerçekleştiği söylendi.
1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
2020 yılında bonservissiz bir şekilde Chelsea'ye transfer olan Malang Sarr yaşadığı sakatlıklar ve hoca değişimleri nedeniyle gözden düştü.
Beşiktaş'ın, Malang Sarr için bir bonservis bedeli ödeyip ödemeyeceği söylenmese de Malang Sarr'ın sözleşmesi 15. yıl sonra sona erecek.
Ayrıca Malang Sarr sakatlığı olmamasına rağmen bu sezon henüz forma şansı bulamadı.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş'ta yeni Başkan Hasan Arat seçim arifesinde Chelsea Başkanıyla görüştüğü ve anlaşmaya gittiklerini açıklamıştı.
Bu yaşananların ardından Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın, Fransız oyuncu Malang Sarr ile bir görüşme gerçekleştiği söylendi.
1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
2020 yılında bonservissiz bir şekilde Chelsea'ye transfer olan Malang Sarr yaşadığı sakatlıklar ve hoca değişimleri nedeniyle gözden düştü.
Beşiktaş'ın, Malang Sarr için bir bonservis bedeli ödeyip ödemeyeceği söylenmese de Malang Sarr'ın sözleşmesi 15. yıl sonra sona erecek.
Ayrıca Malang Sarr sakatlığı olmamasına rağmen bu sezon henüz forma şansı bulamadı.
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