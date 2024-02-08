Beşiktaş'tan maç sonu "kırmızı kart" paylaşımı

Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan maç sonu 'kırmızı kart' paylaşımı
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08 Şubat 2024 23:12
Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Maçın 63. dakikasında Antalyasporlu futbolcu Dario Saric ile Jackson Muleka arasında pozisyona kırmızı kart çıkması gerektiğini belirten paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir? Koleksiyona bunu da ekleyelim! VARmı artıran?"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı;

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