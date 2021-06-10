Beşiktaş yönetimi santrfor arayışlarına hız verdi. Hali hazırda Hollanda'da bulunan ve transfer görüşmelerine devam eden Erdal Torunoğulları; yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerileniçin menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı.Torunoğulları, vergiler düştükten sonra cebine ortalama 5 milyon euro giren De Jong için böyle bir rakam vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.Menajer Laros'a, Sevilla'dan bonservisini bedelsiz almayı başarırsa; Hollandalı golcü için 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2,5-3 milyon euro barajını zorlayabileceklerini söyledi.