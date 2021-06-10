Beşiktaş'tan Luuk de Jong için görüşme

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın Luuk De Jong'ın menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; sevillafc.es
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Beşiktaş'tan Luuk de Jong için görüşme
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10 Haziran 2021 11:35
Beşiktaş yönetimi santrfor arayışlarına hız verdi. Hali hazırda Hollanda'da bulunan ve transfer görüşmelerine devam eden Erdal Torunoğulları; yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerilen Luuk De Jong için menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı.

Torunoğulları, vergiler düştükten sonra cebine ortalama 5 milyon euro giren De Jong için böyle bir rakam vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Menajer Laros'a, Sevilla'dan bonservisini bedelsiz almayı başarırsa; Hollandalı golcü için 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2,5-3 milyon euro barajını zorlayabileceklerini söyledi.




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