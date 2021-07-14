Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Siyah Beyazlılar'da hedef Alavesli golcü Lucas Perez…

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Lucas Perez hamlesi
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14 Temmuz 2021 14:48
Lucas Pérez Martínez
Lucas Pérez Martínez
Deportivo Alaves
Beşiktaş 'ta forvet arayışları sürerken bu defa gündeme Alaves forması giyen Lucas Perez geldi.

Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticilerin Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdıkları öğrenildi.

Hem sağ kanat hem de ileri uçta 9 numara olarak görev yapabilen Perez'in Premier Lig tecrübesi de bulunuyor. Daha önce Arsenal we West Ham formaları da giyen yıldız oyuncunun maliyetinin uygun olması Beşiktaş için bir artı olarak gösteriliyor.

Perez'in Türkiye temsilcisi Dr. Erkut Söğüt'ün futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı, İstanbul'dan başka kulüplerin de Perez'e ilgisinin olduğunu belirtti.




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