Beşiktaş'tan ligde kritik galibiyet

Beşiktaş Emlakjet, ligde sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-87 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan ligde kritik galibiyet
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07 Mayıs 2023 17:41
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 17:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor'u 93-87 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 13-6 üstün geçti. Moladan etkili dönen siyah-beyazlılar, üst üste hızlı hücumlarla 9. dakikada öne geçti (20-19) ve ilk çeyreği 24-21 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta üstünlüğü ele alanBeşiktaş Emlakjet, 15 dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 35-27. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 47-42 önde gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 22. dakikada öne geçti: 47-48. Beşiktaş Emlakjet'te Freeman'ın üst üste üçlüklerine Frutti Extra Bursaspor, Needham'ın dış atışlarıyla yanıt verdi. Son bölümde etkili olan ev sahibi takım, final periyoduna 71-66 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, parkeden 93-87 galip ayrıldı.

Salon: Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel

Beşiktaş Emlakjet: Cartwright 22, Freeman 31, Burak Can Yıldızlı 6, Samet Yiğitoğlu, Sokolowski 3, Usher 10, Ömer Can İlyasoğlu 3, Okben Ulubay 1, Egemen Güven 5, McCormack 12

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Auguste 15, Andrews 13, Dudzinski 17, Clemmons 5, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Utku Al 5, Onuralp Bitim 17, Mehmet Nihat Atalan

1. Periyot: 24-21

Devre: 47-42

3. Periyot: 71-66

Beş faulle çıkan: 39.45 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

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