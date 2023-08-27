Beşiktaş'tan Lenglet'e kanca!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, savunmaya lider özellikleri olan bir takviye yapmak istiyor.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda araştırmalara başlayan Beşiktaş'ın, Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Clement Lenglet için titiz bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü.
Katalan basınında çıkan haberlere göre Beşiktaşlı yetkililerin, Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşında ve 1,86 boyundaki Lenglet için görüşmelere başladığı belirtildi.
Güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu Siyah-Beyazlılar satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda araştırmalara başlayan Beşiktaş'ın, Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Clement Lenglet için titiz bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü.
Katalan basınında çıkan haberlere göre Beşiktaşlı yetkililerin, Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşında ve 1,86 boyundaki Lenglet için görüşmelere başladığı belirtildi.
Güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu Siyah-Beyazlılar satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.