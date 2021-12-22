Beşiktaş'tan Larin'in menajerine davet

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile yapılacak görüşmede 1.9 milyon Euro teklif edilecek. Eğer Kanadalı futbolcu yine 'hayır' derse gelen teklifler değerlendirilecek. Yıldız futbolcunun menajerinin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Larin'in menajerine davet
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22 Aralık 2021 11:56
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek sözleşmesi büyük bir krize neden olan Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlı yönetim geçtiğimiz ay Kanadalı yıldızın menajeri Nick Mavromaras'la masaya oturmuştu.

HEDEF 3.5 YILLIK İMZA ATMAK

Yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklife karşın Mavromaras'ın 2.7 milyon Euro'luk talebi sonrasında görüşmeler tıkanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Larin'le son kez masaya oturma kararı aldığı ve menajerinin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Mavromaras'la gerçekleştirilecek kritik zirvede yıllık maaş teklifinin 1.9 milyon Euro'ya çıkarılacağı öğrenildi. Eğer Larin, "Pjanic kadar maaş isterim" inadından vazgeçerse 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

DEVRE ARASI AYRILIĞA SOĞUK

Ancak anlaşmazlık devam ederse, yıldız futbolcuya gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. İngiltere'den talipleri olan Larin'in Beşiktaş'a imza atmaması durumunda sezon sonunu bekleyeceği ve bonservisini eline alarak transferini gerçekleştireceği ifade ediliyor. Geçen sezon çifte kupa zaferinde büyük rol oynayan Cyle Larin bu sezon 19 resmi maçta oynadı. Kanadalı yıldız 6 gol atıp 1 asist yaptı. 


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