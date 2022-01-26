Beşiktaş'tan Larin için geri adım yok

Beşiktaş, Cyle Larin'e 1 milyon 750 bin Euro maaş teklif etmiş ancak futbolcunun menajeri Nick Mavromaras, takımdaki bazı oyuncuların aldığı rakamları örnek göstererek '2.5 milyon Euro istiyoruz' yanıtını vermişti. Taraflar arasında üçüncü görüşme ilerleyen günlerde yapılacak.



Yönetim ise Galatasaray'ın da ilgilendiği Larin'e "Olmazsa olmaz" gözüyle bakmıyor. 2 milyon euroya yakın olarak önerdikleri rakamı yükseltmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, sözleşmeye sadece başarı bonusu ekleyebileceklerini iletecek. Mavromaras'ın yurt dışından da kulüplerle temasta olduğu belirtildi.





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