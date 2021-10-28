Beşiktaş'tan Larin açıklaması: 'Buradan iyisini bulamaz!'

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, derbide attığı 2 golle takıma zaferi getiren Cyle Larin'in sözleşme durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.Dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazancı, Larin için,ifadelerini kullandı.Yönetimin, tecrübeli futbolcuya 1.6 milyon Euro'luk mevcut maaşının, yeni sözleşme için de teklif ettiğini belirten Kazancı,sözlerini sarf etti. Tecrübeli futbolcunun ise beklentisinin 2.5 milyon Euro seviyesi olduğu öğrenildi.