Beşiktaş'tan Lanzini için ilk hamle

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'la sözleşmesi biten Manuel Lanzini için atağa kalktı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, 30 yaşındaki Arjantinli 10 numaranın menajeri Hernan Berman'la transfer görüşmelerine başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Lanzini için ilk hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 11:52
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı... Dele Alli ve Alexandru Maxim'le yollarını ayıracağı için yıldız özellikli bir 10 numara takviyesi yapmak için harekete geçen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

CEYHUN KAZANCI MASADA

Premier Lig ekibi West Ham United'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Manuel Lanzini, radara girdi. Arjantinli yıldız için menajeri Hernan Berman'la görüşmeler başlayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Tangocu için maliyet planlaması istedi. Boşta olması sebebiyle birçok kulüpten transfer teklifi alan Lanzini için Siyah-Beyazlı idarecilerin, oyuncunun temsilcisinden gelecek cevaba göre adım atacağı kaydedildi.

BILIC DE İSTEMİŞTİ

Manuel Lanzini, Kara Kartal'ın hedefine daha önce de girmişti. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde Slaven Bilic'in olduğu zamanda da Arjantinli futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olunamamıştı. Hırvat teknik adam ise Lanzini'yi listesinde tutmaya devam etmiş ve West Ham'ın başına geçtiğinde başarılı ismi yeni takımına almayı başarmıştı. İngiliz ekibi, Lanzini'yi Al-Jazira'dan 12 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery