Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı... Dele Alli ve Alexandru Maxim'le yollarını ayıracağı için yıldız özellikli bir 10 numara takviyesi yapmak için harekete geçen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
CEYHUN KAZANCI MASADA
Premier Lig ekibi West Ham United'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Manuel Lanzini, radara girdi. Arjantinli yıldız için menajeri Hernan Berman'la görüşmeler başlayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Tangocu için maliyet planlaması istedi. Boşta olması sebebiyle birçok kulüpten transfer teklifi alan Lanzini için Siyah-Beyazlı idarecilerin, oyuncunun temsilcisinden gelecek cevaba göre adım atacağı kaydedildi.
BILIC DE İSTEMİŞTİ
Manuel Lanzini, Kara Kartal'ın hedefine daha önce de girmişti. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde Slaven Bilic'in olduğu zamanda da Arjantinli futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olunamamıştı. Hırvat teknik adam ise Lanzini'yi listesinde tutmaya devam etmiş ve West Ham'ın başına geçtiğinde başarılı ismi yeni takımına almayı başarmıştı. İngiliz ekibi, Lanzini'yi Al-Jazira'dan 12 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.
CEYHUN KAZANCI MASADA
Premier Lig ekibi West Ham United'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Manuel Lanzini, radara girdi. Arjantinli yıldız için menajeri Hernan Berman'la görüşmeler başlayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Tangocu için maliyet planlaması istedi. Boşta olması sebebiyle birçok kulüpten transfer teklifi alan Lanzini için Siyah-Beyazlı idarecilerin, oyuncunun temsilcisinden gelecek cevaba göre adım atacağı kaydedildi.
BILIC DE İSTEMİŞTİ
Manuel Lanzini, Kara Kartal'ın hedefine daha önce de girmişti. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde Slaven Bilic'in olduğu zamanda da Arjantinli futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olunamamıştı. Hırvat teknik adam ise Lanzini'yi listesinde tutmaya devam etmiş ve West Ham'ın başına geçtiğinde başarılı ismi yeni takımına almayı başarmıştı. İngiliz ekibi, Lanzini'yi Al-Jazira'dan 12 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.