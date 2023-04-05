Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik: 'Herkese örnek olsun'

BİR ADIM GERİDEN;

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili bir açıklama paylaştı."Kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz." diyen"Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretineMHK Başkanı Lale Orta, beIN Sports'ta Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonula ilgili beIN Sports'ta açıklama yapmıştı.İşte Lale Orta'nın yorumu:"Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir."