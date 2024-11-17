Beşiktaş'tan Lacazette atağı!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen

, kanat ve forvet transferlerine hız verdi.



Genç futbolcular Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy 'dan istenilen verimi alamayan siyah-beyazlıların İtalyan yıldız İmmobile'den sonra santrfor hattına bomba bir transfer yapacağı iddia edildi. Siyah Beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon 'un golcüsü Alexandre Lacazette 'i gündemine aldı. Lyon 'dan ayrılacağı belirtilen 33 yaşındaki santrforun, ara transfer döneminde bedelsiz şeklinde Beşiktaş'a transfer olabileceği iletildi.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Olympique Lyon, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lacazette için yeni bir teklif sunmayacağı için oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor. Fransız forvet kariyeri boyunca çok sayıda önemli transferler gerçekleştirdi. 2017 yılında Lyon'dan ayrıldıktan sonra 46,5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal 'e transfer oldu. Burada birkaç yıl geçirdi ve takımın kilit oyuncularından biri oldu, ancak 2022 yazında Arsenal'le olan sözleşmesi sona ermesinin ardından bedelsiz olarak tekrar Lyon'a geri döndü. Öte yandan Lacazette transferi ile yönetim moral motivasyonu yeniden yükseltmeyi planlıyor.



PERFORMANSI



33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta forma giyerken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



VAN BRONCKHORST ONAY VERDİ



Genç futbolculardan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Fransız golcü Lacazette'ye onay verdiği gelen haberler arasında.

