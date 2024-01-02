Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen stoper oyuncusu Koray Günter'le ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi!
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02 Ocak 2024 13:00
Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş, devre arasında girişmelere başlayacak.  

 
 

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