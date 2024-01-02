Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş, devre arasında girişmelere başlayacak.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş, devre arasında girişmelere başlayacak.