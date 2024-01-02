Savunmasını güçlendirmek isteyen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgileniyor.Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş, devre arasında girişmelere başlayacak.