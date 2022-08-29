Beşiktaş'tan Koray Günter'e son teklif!

Beşiktaş stoper transferi için listesinde olan Koray Günter için son teklifini yaptı. İşte Beşiktaş'ın teklifi ve oyuncunun beklentisi...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Koray Günter'e son teklif!
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29 Ağustos 2022 08:35
Beşiktaş, stoper pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Koray Günter için son teklifini sundu.

KORAY GÜNTER'DEN İSTENİLEN SONUÇ ALINAMADI

Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki futbolcuda beklediği sonucu alamadı. Daha önce 800 bin euro teklif edilen Koray Günter 1.7 milyon euro talep etmiş ve Beşiktaş yönetimini şaşırtmıştı.

BEŞİKTAŞ VE FUTBOLCUNUN BEKLENTİSİ

Beşiktaş'ın bu rakamı ödemeyeceği belirtilen futbolcu daha sonra rakamı 1.2 milyon euroya kadar düşürdü. Buna karşılık Beşiktaş ise 900 bin euro önerisinde bulundu. Futbolcu ise 1.2 milyon euroda diretiyor.

BEŞİKTAŞ RESTİ ÇEKTİ

Beşiktaş yönetimi son teklifi sunduktan sonra, "İster kabul edin, ister etmeyin. Son önerimiz budur" diyerek masadan kalktı. Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Koray Günter, bu sezon Verona'da 3 maçta 270 dakika süre aldı.



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