Beşiktaş'tan Kondogbia çıkarması!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 30 yaşındaki ön libero Geoffrey Kondogbia için Madrid'de pazarlık masasına oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Kondogbia çıkarması!
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18 Haziran 2023 11:07
Son güncelleme 18 Haziran 2023 11:26
Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmakta kararlı olan Beşiktaş, transferi bitirmek için düğmeye bastı.

CEYHUN KAZANCI MASAYA OTURACAK

İspanya basınında da geniş yankı bulan habere göre; sportif direktör Ceyhun Kazancı yarın Madrid'e giderek pazarlık masasına oturacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

İspanyol kulübünün 5 milyon Euro bonservis istediği Orta Afrikalı ön libero için 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlıları, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşündürüyor.

WOLVERHAMPTON DA İLGİLENİYOR

Bu arada Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da 30 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.  

 
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