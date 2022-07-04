Beşiktaş Kulübü, kombine yer değişikliği ve devir işlemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamada, 2022-23 sezonu için mevcut yerlerini yenileyen taraftarların, koltuklarını istedikleri kişi adına sezonluk devredebileceği hatırlatıldı.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Vodafone Park'ta kombinesi olan ve mevcut yerini 2022-23 sezonu için yenileyen taraftarlarımız, kombine yerlerini değiştirmek isterlerse 6 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 ile 8 Temmuz Cuma günü saat 15.00 arasında Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'ne müracaat edebilirler.



Kombine yer değişimi aynı kategori içinde ya da üst kategoriler için ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Yer değişim işlemleri sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde yapılmaktadır.



Yer değişikliği yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde işlem yapabilir.



Vodafone Park'ta kombinesi olan ve mevcut yerini 2022-23 sezonu için yenileyen taraftarlarımız, koltuklarını istedikleri kişi adına sezonluk olarak devredebilirler.



Devir hakkını kullanmak isteyen taraftarlarımızın 6 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 ile 8 Temmuz Cuma günü saat 15.00 arasında Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.



Koltuğunu devretmek isteyen taraftarlarımız, kombine satış ofisine gelemeyecek durumda ise; devir yapacağı kişiye kimlik fotokopisi ve kendi el yazısı ile yazılmış imzalı bir dilekçe vermelidir.



Koltuğu devir alacak olan taraftarlarımız, bu evraklarla birlikte Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde devir işlemini yapabilir. Devir işlemleri sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde yapılmaktadır."





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