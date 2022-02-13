Beşiktaş'tan Kocaeli'ye 6 gol!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Kocaeli Bayan FK'yı 6-0'lık skorla mağlup etti.
Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar; Maryam Yektael, Cansu Nur Kaya, Esra Erol, Giovanna Santos, Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Mariana Santos, Yağmur Uraz ve Zeynep Gamze Koçer ile başladı.
Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 önde geçtiği maçtan 6-0 galip ayrıldı. Siyah--beyazlıların gollerini; Başak Gündoğdu, Esra Erol, Zeynep Gamze Koçer ve Gizem Gönültaş (3)kaydetti.
Kocaeli Bayan FK galibiyetiyle puanını 30'a yükselten Beşiktaş, ligde namağlup liderliğini sürdürdü.
Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar; Maryam Yektael, Cansu Nur Kaya, Esra Erol, Giovanna Santos, Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Mariana Santos, Yağmur Uraz ve Zeynep Gamze Koçer ile başladı.
Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 önde geçtiği maçtan 6-0 galip ayrıldı. Siyah--beyazlıların gollerini; Başak Gündoğdu, Esra Erol, Zeynep Gamze Koçer ve Gizem Gönültaş (3)kaydetti.
Kocaeli Bayan FK galibiyetiyle puanını 30'a yükselten Beşiktaş, ligde namağlup liderliğini sürdürdü.