Beşiktaş, sezon başında Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'dan büyük umutlarla transfer etse de hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi.Yiğidolar'dan uzun uğraşlar sonucu 1.4 milyon Euro'ya kadroya katılan Kerem Atakan Kesgin, bu sezon 4'ü ligde, 2'si kupada olmak üzere 6 maçta şans buldu.Genç oyuncu toplam 193 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı. Kerem Atakan'ın yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.