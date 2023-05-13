Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin kararı

Beşiktaş'ın, sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin'i yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin kararı
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13 Mayıs 2023 12:01
Kerem Kesgin
Kerem Kesgin
Beşiktaş
Beşiktaş, sezon başında Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'dan büyük umutlarla transfer etse de hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi.

Yiğidolar'dan uzun uğraşlar sonucu 1.4 milyon Euro'ya kadroya katılan Kerem Atakan Kesgin, bu sezon 4'ü ligde, 2'si kupada olmak üzere 6 maçta şans buldu.

KİRALANMASI BEKLENİYOR

Genç oyuncu toplam 193 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı. Kerem Atakan'ın yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor. 

 
 

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