Beşiktaş'tan Kenan Karaman'a Düsseldorf tarifesi

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, diğer yandan ise gelecek sezonun transfer görüşmelerini şimdiden yürütüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Kenan Karaman ile yapılan görüşmelerde karşılıklı teklif ve talepler masaya yatırıldı.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ



Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetin Beşiktaş'tan 1.2 milyon Euro istediği ifade edildi. Ancak siyah-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncuya, Almanya'da aldığı rakam olan 800 bin Euro teklif ettiği belirtildi. İki taraf arasında 400 bin Euro'luk bir fark oluşurken görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.



'KULÜBÜN EKONOMİK ŞARTLARINI ZORLAMAYIN'



Türkiye'den Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da istediği ve yurtdışından da birçok talibi olan Kenan için teknik direktör Sergen Yalçın ise çok ısrarcı değil. Tecrübeli çalıştırıcının, kulübün şartlarında anlaşma sağlanırsa alınması yönünde görüş ilettiği kaydedildi.



44 GOLE KATKI VERDİ



Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman, forvet mevkiinin dışında sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Hoffenheim altyapısında yetişen milli oyuncu, Almanya'da 3 farklı takımda (Hoffenheim, Hannover ve F.Düsseldorf) forma giyerken, 166 müsabakada 28 gol, 16 asiste imzasını attı. Kenan bu sezon Düsseldorf'ta attığı 7 golün 4'ünü sağ, 3'ünü de kafa ile ağlara gönderdi.



