Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş'a yeni teklif

1. Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için Beşiktaş bir kez daha harekete geçti.
Belçika ekibi Westerlo ve Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp olan Beşiktaş, Frankfurt'a satacağı Rıdvan Yılmaz'ın açığını böylece Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifinin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.
Bu arada Altay Başkanı Ayhan Dündar,A Spor'a yaptığı açıklamada, Kazımcan Karataş'ın transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Dündar, bonservis konusunda 2 milyon euro istediklerini ifade ederek şunları söyledi, "Beşiktaş'ın Kazımcan'a ilgisi var, resmi olarak bir temasımız oldu. Kazımcan Karataş, çocukluğundan beri bildiğimiz bir oyuncu. Kazımcan'ı kadroda tutmak isteriz ancak oyuncunun önünü de açmak gerekir. Gerekli şartların oluşması durumunda Kazımcan'ın transferine onay verebiliriz. Oyuncunun bendeki ederi çok yüksek. Kazımcan Karataş için kulüp olarak beklentimiz 2 milyon euro. Beşiktaş'tan önce Konyaspor ve Belçika'dan başka bir kulübün de girişimi oldu."
Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Bu hafta görüşmelerin sıklaşacağı bildirildi.
Belçika ekibi Westerlo ve Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp olan Beşiktaş, Frankfurt'a satacağı Rıdvan Yılmaz'ın açığını böylece Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifinin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.
Bu arada Altay Başkanı Ayhan Dündar,A Spor'a yaptığı açıklamada, Kazımcan Karataş'ın transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Dündar, bonservis konusunda 2 milyon euro istediklerini ifade ederek şunları söyledi, "Beşiktaş'ın Kazımcan'a ilgisi var, resmi olarak bir temasımız oldu. Kazımcan Karataş, çocukluğundan beri bildiğimiz bir oyuncu. Kazımcan'ı kadroda tutmak isteriz ancak oyuncunun önünü de açmak gerekir. Gerekli şartların oluşması durumunda Kazımcan'ın transferine onay verebiliriz. Oyuncunun bendeki ederi çok yüksek. Kazımcan Karataş için kulüp olarak beklentimiz 2 milyon euro. Beşiktaş'tan önce Konyaspor ve Belçika'dan başka bir kulübün de girişimi oldu."
Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Bu hafta görüşmelerin sıklaşacağı bildirildi.