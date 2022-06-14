Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş'a yeni teklif

1. Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bektransfer etmek için Beşiktaş bir kez daha harekete geçti.Belçika ekibi Westerlo ve Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp olan Beşiktaş, Frankfurt'a satacağı Rıdvan Yılmaz'ın açığını böylece Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifinin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.Bu arada Altay Başkanı Ayhan Dündar,A Spor'a yaptığı açıklamada, Kazımcan Karataş'ın transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Dündar, bonservis konusunda 2 milyon euro istediklerini ifade ederek şunları söyledi,Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Bu hafta görüşmelerin sıklaşacağı bildirildi.