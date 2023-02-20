Beşiktaş'tan Kayserispor'a sert yanıt; 'Sahte evrak...'

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer etmesinin ardından iki camia arasında gerginlikler artmaya devam ediyor.



Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un sosyal medya üzerinden yaptığı; "Depremin henüz ilk günlerinde, bize açıklaması olmayan para gönderen Beşiktaş Kulübü'nün değerli yöneticileri; nezaketen arayıp 'Kayseri'de deprem olmuş' geçmiş olsun demenizi beklerdik. İnsanlar sokakta yaşamlarından kaygı içinde mücadele ederken bu tavrınız yakışmadı!" açıklamasına Beşiktaşlı yöneticiden sert cevap geldi.



Beşiktaş Kulübü yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Kendi camianıza şirin gözükmek için, Beşiktaş hakkında konuşmak sana büyük gelir. Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor. Aklınızı, bir futbolcunun hakkını nasıl çalarız yerine, depremzedelere nasıl bir parça daha faydalı olabiliriz diye kullansanız; Aklınız yoksa iftira attığınız, depremin ilk saatlerin beri tüm gücü ve camiası ile sahada olan çadır kentler kuran, sıcak yemek dağıtan,1 uçak, 200 den fazla tir gönderen ve daha yolun başındayız diyen Beşiktaş örnek alıp yüzde birini yapsanız..." ifadelerine yer verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ