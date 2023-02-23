Beşiktaş'tan Kayserispor'a Onur Bulut cevabı

Beşiktaş ve Kayserispor arasındaki Onur Bulut gerilimi sürüyor. Önceki gün Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın yaptığı,açıklamalarına Beşiktaş cephesinden yanıt geldi.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor Başkanı ve yönetiminin yaptığı açıklamaları hukuk önüne taşıdıklarını ifade ederekdiye konuştu.Siyah beyazlı yöneticidiyerek sözlerini tamamladı. 28 yaşındaki futbolcu da yaptığı açıklamada Kayserispor'un tavrına tepki göstermişti. Onur ayrıca imza sürecinde kendisini aldatmaya ve üzerinden haksız menfaat sağlamaya yönelik eylemlerde bulunduğunu öne sürdüğü eski kulübü Kayserispor'un idarecileriyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.