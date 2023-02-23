Beşiktaş'tan Kayserispor'a Onur Bulut cevabı

Beşiktaş ve Kayserispor arasındaki Onur Bulut gerilimi sürüyor. Önceki gün Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın yaptığı, "Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. '1 milyon euroya serbest kalma maddesi var'mış. Beşiktaş, bu maddeye göre Onur Bulut'u transfer etti Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek" açıklamalarına Beşiktaş cephesinden yanıt geldi.
"YASAL BİR TRANSFER"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor Başkanı ve yönetiminin yaptığı açıklamaları hukuk önüne taşıdıklarını ifade ederek "Biz yasal olarak ne gerekiyorsa onu yaptık ve yaptığımız her işlemi hukuka uygun olarak gerçekleştirdik. Bu nedenle Beşiktaş Kulübü olarak rahatız. Konuyla ilgili olarak zaten gerekli açıklamaları Onur Bulut yaptı ve haklı olduğunu ifade etti. Biz de gelişmeleri bekliyoruz ve kulübün resmi antetli yazışmaları da bu haklılığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.
"ONUR, BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"
Siyah beyazlı yönetici "Onur Bulut, Beşiktaş'ın futbolcusudur ve bu konuyla ilgili olarak söyleyecek başka bir şey bulunmamaktadır" diyerek sözlerini tamamladı. 28 yaşındaki futbolcu da yaptığı açıklamada Kayserispor'un tavrına tepki göstermişti. Onur ayrıca imza sürecinde kendisini aldatmaya ve üzerinden haksız menfaat sağlamaya yönelik eylemlerde bulunduğunu öne sürdüğü eski kulübü Kayserispor'un idarecileriyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
"YASAL BİR TRANSFER"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor Başkanı ve yönetiminin yaptığı açıklamaları hukuk önüne taşıdıklarını ifade ederek "Biz yasal olarak ne gerekiyorsa onu yaptık ve yaptığımız her işlemi hukuka uygun olarak gerçekleştirdik. Bu nedenle Beşiktaş Kulübü olarak rahatız. Konuyla ilgili olarak zaten gerekli açıklamaları Onur Bulut yaptı ve haklı olduğunu ifade etti. Biz de gelişmeleri bekliyoruz ve kulübün resmi antetli yazışmaları da bu haklılığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.
"ONUR, BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"
Siyah beyazlı yönetici "Onur Bulut, Beşiktaş'ın futbolcusudur ve bu konuyla ilgili olarak söyleyecek başka bir şey bulunmamaktadır" diyerek sözlerini tamamladı. 28 yaşındaki futbolcu da yaptığı açıklamada Kayserispor'un tavrına tepki göstermişti. Onur ayrıca imza sürecinde kendisini aldatmaya ve üzerinden haksız menfaat sağlamaya yönelik eylemlerde bulunduğunu öne sürdüğü eski kulübü Kayserispor'un idarecileriyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.