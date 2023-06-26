Beşiktaş'tan Karagümrük'e gidiyor!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Karagümrük'e gidiyor!
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26 Haziran 2023 15:05
Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlilik yaşanırken Beşiktaş'ta yeni bir transfer gelişmesi oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i transfer etti.

Şenol Güneş, henüz istenen seviyeye çıkamayan kalecinin kiralanmasını istemişti.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 2 maça çıkan Emre Bilgin, kalesinde 3 gol gördü. 19 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 5 maça çıktı, kalesinde 5 gol gördü, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

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