Beşiktaş'tan Karagümrük'e gidiyor!

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlilik yaşanırken Beşiktaş'ta yeni bir transfer gelişmesi oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i transfer etti.
Şenol Güneş, henüz istenen seviyeye çıkamayan kalecinin kiralanmasını istemişti.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon 2 maça çıkan Emre Bilgin, kalesinde 3 gol gördü. 19 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 5 maça çıktı, kalesinde 5 gol gördü, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i transfer etti.
Şenol Güneş, henüz istenen seviyeye çıkamayan kalecinin kiralanmasını istemişti.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon 2 maça çıkan Emre Bilgin, kalesinde 3 gol gördü. 19 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 5 maça çıktı, kalesinde 5 gol gördü, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ