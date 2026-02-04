Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.
Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Siyah-Beyazlılar'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş'ın 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.
