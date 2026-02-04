04 Şubat
Beşiktaş'tan KAP: Hyeon-gyu Oh, İstanbul'da

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar'a imza atmak için İstanbul'a geldi.

calendar 04 Şubat 2026 12:18 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 12:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.

Beşiktaş,  Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-Beyazlılar'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.  İşlemlerin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?


Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
