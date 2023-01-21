Beşiktaş'tan KAP'a Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan KAP'a Aboubakar açıklaması
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21 Ocak 2023 10:46
Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

GECE 04.00'TE İSTANBUL'DA

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinin ardından Aboubakar'ın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Aboubakar, sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

AL NASSR'DAN ABOUBAKAR'A VEDA

Kamerunlu golcü Aboubakar İstanbul yolundayken Al Nassr kulübü, veda mesajı yayınladı.

 

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