Beşiktaş'tan KAP'a Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

GECE 04.00'TE İSTANBUL'DA

ANLAŞMANIN DETAYLARI

AL NASSR'DAN ABOUBAKAR'A VEDA

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.Sağlık kontrollerinin ardından Aboubakar'ın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Aboubakar, sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.Kamerunlu golcü Aboubakar İstanbul yolundayken Al Nassr kulübü, veda mesajı yayınladı.