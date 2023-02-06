Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz. @Kizilay @KanverOrg



— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2023

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Süper lig de dahil olmak üzere, tüm spor organizasyonları durduruldu.Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden;çağrısında bulundu.