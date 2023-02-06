Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Süper lig de dahil olmak üzere, tüm spor organizasyonları durduruldu.
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.
Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden; "Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." çağrısında bulundu.
İşte o paylaşım....
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.
Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden; "Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." çağrısında bulundu.
İşte o paylaşım....
Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz. @Kizilay @KanverOrg
— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2023
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