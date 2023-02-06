Beşiktaş'tan kan bağışı çağrısı

Beşiktaş Kulübü, deprem sonrasında sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan kan bağışı çağrısı
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06 Şubat 2023 12:13
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Süper lig de dahil olmak üzere, tüm spor organizasyonları durduruldu.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay'ı etiketleyen siyah-beyazlılar, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Siyah Beyazlı kulüp Twitter adresi üzerinden; "Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım....

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