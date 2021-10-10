Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni açıklama

Beşiktaş ara transfer döneminde milli futbolcu Kaan Ayhan 'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.



Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ , Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.



BU KEZ BONSERVİSİ İLE TRANSFER



Beşiktaş sezon başında da Kaan Ayhan ile ilgilenmiş ancak Sassuolo, satın alma opsiyonu ile kiralama formülünü reddetmişti. Siyah beyazlıların bu kez milli oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacağı öğrenildi.



AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?



Kısa bir süre önce Bonservisi Sassuolo'da olan Kaan Ayhan için de açıklama yapan Ahmet Nur Çebi ise "Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur." ifadelerini kullandı.



