KAAN İÇİN BONSERVİS ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI

SASSUOLO VE BEŞİKTAŞ HENÜZ ANLAŞAMADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için sıkı bir pazarlık yapıyor. Siyah-beyazlıların, Serie A ekibine sunmayı planladığı son teklif ortaya çıktı.Siyah-beyazlılar, stoper dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyen Kaan Ayhan'ı kulübü kiralamaya yanaşmadığı için pazarlıklar bonservis ücreti üzerine yoğunlaşmış durumda.Kaan Ayhan için Sassuolo 5 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş ise transferi 3.5 milyon euro gibi bir rakama bitirmeyi amaçlıyor. Sassuolo henüz bu rakama sıcak değil. Rakamın artırılmasını bekliyor. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 89 kez A Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 5 kez fileleri sarstı.