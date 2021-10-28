Beşiktaş'tan Kaan Ayhan açıklaması

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Kazancı, transferle ilgili olarak,dedi.26 yaşındaki stoper bu sezon Serie A'da 5 maçta forma giyebildi. Kaan'ın iki yıl daha İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Kaan, bu sezon genelde yedekler arasında bekledi.