Beşiktaş'tan Kaan Ayhan açıklaması

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Kaan Ayhan transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Kaan Ayhan açıklaması
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28 Ekim 2021 10:04
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Sassuolo
Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Kazancı, transferle ilgili olarak, "Kaan Ayhan ile ilgileniyoruz. Türk oyuncular, yeni kuraldan sonra çok önemli hale geldi. Sezon başında kulübü bırakmamıştı. Devre arasında olursa kapımız kendisine açık" dedi. 

5 MAÇTA OYNADI

26 yaşındaki stoper bu sezon Serie A'da 5 maçta forma giyebildi. Kaan'ın iki yıl daha İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Kaan, bu sezon genelde yedekler arasında bekledi.



 



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