Beşiktaş'tan Kaan Ayhan'a resmi teklif yapıldı

Beşiktaş Kaan Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo'ya teklifte bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Kaan Ayhan'a resmi teklif yapıldı
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18 Ağustos 2021 00:42
Beşiktaş'ın büyük uğraş verdiği stoper transferinde önemli bir adım attığı ve Kaan Ayhan için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

NTVSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın Sassuolo'ya Kaan Ayhan için teklifini ilettiği kaydedildi. Sassuolo'nun Milli oyuncu için istediği bonservis bedelinin yüksek gelmesi nedeniyle 1 yıllık kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.

Kaan Ayhan'ın Sassuolo yönetimine ayrılmak istediğini söylediği belirtilirken Beşiktaş'ın İtalyan kulübünü ikna etmesi durumunda uzun süreli sözleşme yapılacağı aktarıldı.

Kaan Ayhan geçen sezon 2.5 milyon euroya Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuş ve 19 Serie A maçına çıkmıştı.


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