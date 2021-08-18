Beşiktaş'tan Kaan Ayhan'a resmi teklif yapıldı

Beşiktaş'ın büyük uğraş verdiği stoper transferinde önemli bir adım attığı ve Kaan Ayhan için resmi teklif yaptığı öğrenildi.



NTVSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın Sassuolo'ya Kaan Ayhan için teklifini ilettiği kaydedildi. Sassuolo'nun Milli oyuncu için istediği bonservis bedelinin yüksek gelmesi nedeniyle 1 yıllık kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.



Kaan Ayhan'ın Sassuolo yönetimine ayrılmak istediğini söylediği belirtilirken Beşiktaş'ın İtalyan kulübünü ikna etmesi durumunda uzun süreli sözleşme yapılacağı aktarıldı.



Kaan Ayhan geçen sezon 2.5 milyon euroya Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuş ve 19 Serie A maçına çıkmıştı.



